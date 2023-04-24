بالصور.. «يا شيخ سلامة» يرفع لافتة كامل العدد في ثالث أيام العيد

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، ليالي عرض المسرحية الاستعراضية الغنائية "يا شيخ سلامة"، بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، حيث شهد ثالث أيام العيد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

العرض إنتاج الفرقة الاستعراضية بالبيت الفني للفنون الشعبية، والذي يتناول قصة حياة الشيخ سلامة حجازي، رائد المسرح الغنائي في مصر والوطن العربي.

يُشارك في بطولة العمل كل من: علي الهلباوي، ومراد فكري، ونهلة خليل، ونورهان أحمد، وحسني عكري، وسيد عبدالرحمن، ويوسف عبيد، وأحمد شومان، وسحر عبدالله، ومحمد عمر، وأحمد مصطفى، وزهرة إبراهيم، وصابر عبد الله، وريهام درويش، ومحمد أبو عيسى، ومحمد بيومي، وإبراهيم غنام، ورشا نور، وشيماء الهلالي، وحسام ياسين، ومحمد السبكي، ألحان علي الهلباوي، وتوزيع محمد الكاشف، ديكور د. حمدي عطية، مصمم استعراضات أشرف شرف، ملابس هبة جودة، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، تنفيذ إضاءة حازم عويس، ماكياج روبي مهاب، مساعدو الإخراج إبراهيم أبو النجا، ونهى بدر، ومحمود إسحاق، مخرج منفذ شيماء ربيع، وأحمد يونس، إشراف المخرج وليد طه، من تأليف يسري حسان، وإخراج محمد الدسوقي.