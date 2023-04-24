الرئيس الفلبيني: نسعى لتوفير طريق آمن لإجلاء مواطنينا العالقين بالسودان

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن سعي حكومة بلاده لتوفير طريق آمن لإجلاء الفلبينيين العالقين في السودان، وذلك في ظل تعطل الرحلات الجوية وعدم إمكانية تأمين طريق بري لنقلهم.

وقال الرئيس الفلبيني - في بيان، أمس الأحد، نقلته شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - "إن الطريق طويل من العاصمة السودانية إلى سفارة الفلبين في القاهرة، والتي يشمل عملها دول السودان وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا.. ونحن ننتظر فقط الحصول على معلومات أفضل حول مدى أمان الخروج من الخرطوم، وربما إلى القاهرة".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، في وقت سابق، قد أفادت بأنها قد ترفع حالة التأهب في السودان من المستوى الثاني إلى الثالث إذا واصل عدد الفلبينيين الذين يرغبون في مغادرة البلاد الارتفاع.. يشار إلى أن ما يقرب من 500 فلبيني يتواجدون في السودان.