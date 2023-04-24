17 نصيحة للحصول على بشرة نضرة تعرفي عليها

يعد الحصول على بشرة نضرة ونظيفة ما يهدف إليه جميع النساء؛ لذا نقدم لكن نصائح للحصول على بشرة نضرة:

ابدأي نظامًا يوميًا لغسل الوجه في الصباح وفي الليل، مع الاستمرار في ذلك للحفاظ على صحة البشرة ولذلك تأكدي أن تفعلي هذا كل صباح ومساء:



٢.اغسلي وجهك بمنظف لطيف،و تجنبي فرك الوجه بقسوة وتجنبي استخدام قطعة قماش أو ليفة خشنة، فعل هذا قد يهيج بشرتك ويسبب بقاء الحبوب على وجهك مدة أطول.

٣. إذا أردت تقشير بشرتك استخدمي منظف أو صابون مصنوع للتقشير بدلًا من ذلك أو استثمري مالك في فرشاة تنظيف للوجه.

٤.استخدمي تونر إذا كانت بشرتك جافة وليست عادية أو دهنية فتخطي هذه الخطوة، واستخدمي تونر خال من الكحول ويكون مناسبًا لبشرتك. التونر يساعد في شد البشرة حيث يزيل الأوساخ من على المسام.

٥.رطبي البشرة فالترطيب سينظم توازن الرطوبة للبشرة وسيمنع إنتاج زيت زائد. اختاري مرطب بناء على نوع بشرتك:

إذا كانت بشرتك دهنية استخدمي مرطبًا خاليًا من الزيوت وإذا كانت بشرتك يظهر فيها الحبوب بكثرة اشتري مرطبًا به عناصر فعالة تحارب الحبوب مثل زيت شجرة الشاي. رطبي بعد كل مرة تغسلي فيها وجهك أو تزيلي فيها الشعر أو أي وقت احتجتِ رطوبة زيادة.

٦.أزيلي أي مكياج كل ليلة. يمكن أن يكون من الصعب فعل هذا إذا كنتِ شديدة التعب ولكنها طريقة فعالة. إن أمكن اشتري زيتًا أو كريم مزيل للمكياج أو اخلطي بعض المياه وضعيها على قطعة قطن حيث مزيل المكياج قد يكون كاشطًا لسطح الجلد.



٧.عالجي الحبوب جربي بعض هذه العلاجات لتخليص بشرتك من الحبوب:

جل أو تونر حمض السالسيليك (الصفصاف ). حمض السالسيليك يسبب تقشير البشرة لطبقاتها بشكل سريع وطبيعي مما يساعد في التخلص من الحبوب وأيضا يمنع تشكل حبوب جديدة،و استخدمي الحمض يوميا.

٨. بغسول بيروكسيد البينزويل أو علاج موضعي. يمكنك العثور على منتجات غسول للحبوب تحتوي بيوكسيد البنزويل تضعيها على وجهك عادةً قي الليل سواء كانت الحبوب عادية أم شديدة. يمكنكِ ايضا العثور على بيروكسيد البنزويل في العلاجات الموضعيات.

٩. استشارة طبيب جلدية في علاجات الحبوب ذات القدرة العالية، مما يعني أنه لا يمكنكِ الحصول عليها دون وص طبية. إذا أعيتك الحبوب ومللت منها فحددي موعدا مع طبيب متخصص.

١٠.جربي أقنعة الوجه أو منظفات المسام. يسمى هذا التقشير وبه يُزَال الجلد الميت من على سطح الوجه. في حالة أقنعة الوجه استخدميه مرة واحدة في الأسبوع. اشتري مقشرًا من الصيدلية عندك أو اصنعي واحدا في المنزل.

١١. استخدمي مكياج وفرش جديدة فقط. المكياج مثله مثل الطعام يجمع البكتيريا وسيفسد مع مرور الوقت،

إذا كنتِ تستخدمين نفس البودرة وألوان الوجه وظل العينين والمسكرة لأكثر من 6 شهور فربما هذا هو وقت التغيير واستخدام جديد. ستشعري بمردود هذا على بشرتك.

الاستثناء الوحيد لهذا هو الفرشاة فهي يمكن تنظيفها بدلًا من رميها. اشتري منظف لفرشاة المكياج مضاد للبكتيريا من أي صيدلية ومرة كل شهر رشي على كل شيء بعد إنهاء مكياج الصباح. اتركي الفرشاة في الهواء طول النهار والليل لتجف.

١٢.اشربي الكثير من المياه. اجعلي هدفك شرب من 6 إلى 8 أكواب ممتلئة من الماء كل يوم وستلاحظي اختلافًا في بشرتك. السائل الزيادة سيجعل من السهل التخلص من السموم والفضلات.

للفتيات: حددي لنفسك شرب 2.2 لتر من الماء يوميا (ما يعادل 9 أكواب).

١٣.نامي بذكاء. قد يتجمع الزيت والأوساخ على وجهك أثناء نومك دون أن تدركي هذا. جربي هذه الخدع لتقليل هذا الأمر:

١٤ غيري غطاء الوسادة مرة في الأسبوع على الأقل. غطاء الوسادة يجمع التراب واللعاب والجراثيم الأخرى التي تتجمع على وجهك كل مرة تنامي فيها.

١٥.ضعي أغطية الوسادة في الغسالة أو غيرهم بانتظام للحصول على أفضل النتائج.

١٦ اجمعي شعرك للخلف وضفري الشعر الطويل وأبعدي الشعر المتناثر عن وجهك باستخدام عصابة للرأس. بهذه الطريقة لن يهيج شعرك وجهك أثناء نومك.

احصلي على القدر الكافي من النوم.

١٧. الحرمان من النوم والضغط ممكن ان يظهرا سوء البشرة لذلك تأكدي أن تنامي 7 او 8 ساعات من النوم العميق كل ليلة.