وزير القوى العاملة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء

تقدم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتهنئة القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

تلك الذكرى التي توافق 25 ابريل من كل عام، والتي شهدت تتويجا لختام معركة الحرب والسلام، بنجاح الجيش المصرى في تحقيق الانتصار واستعادة العزة والكرامة برفع العلم المصري على أرض الفيروز.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة، اليوم الاحد، أكد الوزير حسن شحاتة على أن جميع العاملين بديوان عام الوزارة، والمديريات، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وكافة الإدارات والجهات التابعة للوزارة، يتقدمون بالتهنئة لمصر رئيسا وجيشا وحكومة، وشعبا عظيما في هذه الذكرى الخالدة التي جسدت قوة ومتانة الدولة المصرية بكافة قواها ومؤسساتها الوطنية، في استرداد تلك البقعة الطيبة من الأرض المصرية، والتي تشهد الان معركة التنمية والتعمير والبناء في ظل جمهورية جديدة يرسي قواعدها الرئيس السيسي.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن تزامن هذه الذكرى التاريخية مع الاعياد القومية والدينية يؤكد أن الدولة المصرية نسيج واحد ومتماسك ومترابط إلى يوم الدين، متعهدا باسم جميع العاملين بالوزارة بالمزيد من العمل والإخلاص فيه، حتى تظل مصر دولة رائدة ومستقرة ومتقدمة في كافة المجالات.