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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«الكاف» يسلط الضوء على ثنائية الأهلي في مرمى الرجاء المغربي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على مباراة الأهلي أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد، أحرزهما الثنائي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وكتب كاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": الأهلي المصري يكرم الرجاء البيضاوي بثنائية في القاهرة.

وتستعد بعثة النادي الأهلي للسفر إلى المغرب، تمهيدًا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكليف محمد الغزاوي، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب.

الأهلي والرجاء المغربي دوري أبطال أفريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم