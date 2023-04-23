تنظيم فعاليات متنوعة تحت شعار " العيد أحلى" بمراكز الشباب بأسوان

شهدت مراكز الشباب بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان إقبال كبير من المواطنين خلال أيام العيد ، وخاصة مراكز الشباب المتواجدة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " سواء التى تم إنشاؤها أو التى شهدت تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لإضفاء الأجواء الإحتفالية والترفيهية على المواطنين ، وذلك فى إطار الإحتفال بعيد الفطر المبارك وتحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب " وبرعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يتم مواصلة تكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية داخل الهيئات المختلفة ، وتحويل مراكز الشباب لمواقع ترفيهية ، وخاصة داخل قرى حياة كريمة ليجنى المواطنين ثمار الإنجازات المتتالية للمبادرة الرئاسية .

ولفت إلى أن فعاليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك داخل مراكز الشباب تتضمن تنظيم العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة الشبابية ، والتى تشمل فقرات ترويحية وفنية وإستعراضية ، بجانب توزيع الهدايا على الأطفال ، كما أنه يتخلل ذلك ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الترفيهية الموجودة بمراكز الشباب من الملاهى والألعاب المتنوعة وتنس الطاولة والبلياردو وكرة القدم ، فضلاً عن إقامة مسابقات فنية وثقافية ورياضية ، وتسخير كافة الإمكانيات بالمراكز لخلق الأجواء المناسبة أمام المترددين عليها .

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