«في اليوم العالمي للكتاب».. روايات مصرية للجيب تعلن عن قوائمها الطويلة

أعلنت المؤسسة العربية الحديثة عن القوائم الطويلة في أفرع مسابقة روايات مصرية للجيب التي أطلقت في شهر أكتوبر الماضي، حيث يأتي الإعلان اليوم 23 إبريل والذي يوافق اليوم العالمي للكتاب، وذلك تحت رعاية مصطفى حمدي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة للنشر.

وعن المسابقة قال مصطفى حمدي، إنها تأتي من واقع اهتمام المؤسسة بضخ دماء جديدة في النشر، وإيمانًا من المؤسسة باكتشاف المواهب في كل ربوع مصر في القصة والرواية والسيناريو وأدب الطفل.

بدورها قالت نوال مصطفى، المستشار الثقافي للمؤسسة، إن المسابقى تأتي استكمالًا لدور المؤسسة في البحث عن المواهب المصرية الأصيلة ودعم هذه المواهب في توجيهها للطريق الصحيح للنشر والشهرة تمامًا كما حدث مع أسطورة الأدب البوليسي نبيل فاروق وكما حدث مع أسطورة أدب الرعب المصري أحمد خالد توفيق.

أما عن المسابقة فقد جاءت في أفرع، الرواية، القصة القصيرة، السيناريو والحوار، وأدب الطفل، وكانت امانة الجائزة تتكون من، ا. مصطفي حمدي، ا. نوال مصطفي، ا. حسام البدراوي، ا. أحمد مراد، ا. سماح أبوبكر عزت.

أما عن الرواية فقد تقدم للمسابقة 334 رواية وصل منها 10 روايات للقائمة الطويلة وكانت لجنة التحكيم تتكون من، السيناريست والكاتب الصحفي محمد هشام عبية، والروائية شيرين هنائي، والكاتبة الصحفية والشاعرة فاطمة ناعوت.

أما عن الروايات التي وصلت للقائمة الطويلة فهي، "نسور نافقة" لأيمن مختار القاضي، "ترنيمة إيزيس" لرحاب فاروق عمر، "أحفاد الباشا" لزياد طارق إبراهيم، "الشاذب" لعادل صلاح يوسف، "حفار القبور" لعلي محمد حامد الخرشة، "تايم لاين" لعبد الرحمن كمال السعيد، " طعام الآلهة" لمحمد أحمد حسين محمد، "الصلاة في الظلمات" لمحمد الفاتح، "ذات عام من الغرابة" لمحمد عبد العزيزعبد الوهاب الشافعي، وأخيرًا رواية " مغامرات بدرية وأم حنان" لنسمة جمال عبدالله عبد المنعم.

وفي مجال القصة القصيرة تقدم للمسابقة 239 مجموعة قصصية، وصلت منها 10 مجموعات للقائمة الطويلة، وكانت لجنة التحكيم تتكون من الدكتور حسين حمودة، والدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور أحمد الخميسي.

وعن المؤلفين الذين وصلت مجموعاتهم القصصية للقائمة الطويلة فهم، أحمد محمد طوسون عبد العزيز، أشرف أيوب معوض، تغريد أسعد شاهين، سفيان بشار، عبد الستار حتيتة، مجدي مصطفى محمد القوصي، محمد أحمد عبد القوي، محمد عبده باشا، محمد محمود حسين، يوسف أحمد حامد.

وفي مجال أدب الطفل وصل للمسابقة 186 عملًا في أدب الطفل وصل منهم للقائمة الطويلة 12 عملًا، وكانت لجنة تحكيم أدب الطفل تتكون من، د. محمد فتحي، ا. أحمد فضل شبلول، ا. أميمة عز الدين.

أما عن الأعمال التي وصلت للقائمة الطويلة فهي، "ديمة تسأل" لإيمان سند، "دلال ونجمها الوهاج" لربيع مرشد، "مطعم صغير ببيت هالة" لسمر طاهر، "عندما اكتملت اللوحة" لصفية علي الدين، "رحلة الناب الأبيض" لعزة أنور، "جزيرة الكهف العجيب" لمصطفى عبد الفتاح، " عدة أسباب تؤكد وجود العم محمود" لمحمد زكريا عبد الفتاح، " الصبي الذي صار قطا" لمحمد عاشور محمد، "خيال رامي" لمحمود خليل حسين، "مسابقة الغابة" لمحمود عقاب، " وحيد من دون قرن" لمحيي الدين عمار، "جيكة وأنتيكة" لياسمين مجدي.

وفي السيناريو والحوار تقدم للمسابقة 70 عملا وصل للقائمة الطويلة منهم 10 أعمال، وكانت لجنة تحكيم السيناريو والحوار تتكون من السيناريست ا. محمد سليمان عبد الملك، والسيناريست ا. تامر ابراهيم.

أما عن كتاب السيناريو الذين وصلت أعمالهم للقائمة الطويلة فقد جاءت أسمائهم كالتالي، أحمد السيد كريم رزق، أحمد راضي جودة، أحمد عمر محمد عطية، طارق فتحي عزام، سالي عادل، طه حسين محمود حماد، عاطف عبود محمد عبود، عبدالله السبع، محمد إبراهيم محروس، محمد سالم أحمد سالم عبادة.

يذكر أن القوائم القصيرة لمسابقة روايات مصرية للجيب سوف تعلن في الـ 23 من شهر مايو المقبل، وسوف تتضمن 5 أعمال من الأعمال التي وصلت للقائمة الطويلة.