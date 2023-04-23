أسعار الذهب اليوم الأحد 23 أبريل 2023

الأحد 23/أبريل/2023 - 09:27 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 23 أبريل 2023، وثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن زاد بنسبة طفيفة خلال اليومين الماضيين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى قيمة نحو 2777 جنيها للبيع و 2800 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 2430 جنيها للبيع و 2450 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18-الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2083 جنيها للبيع و 2100 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 14 - الأدنى فئة نحو 1620 جنيها للبيع و 1633 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.44 ألف جنيه للبيع و 19.6 ألف جنيه للشراء..

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 86.4 ألف جنيه للبيع و87.1 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.78 مليون جنيه للبيع و 2.8 مليون جنيه للشراء.