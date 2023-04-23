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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة حديثة تكشف عن فائدة صحية مذهلة للتوت البري

التوت البري
التوت البري
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يمكن أن يساعد عصير التوت البري حقا في وقف التهابات المسالك البولية (UTIs)، وفقا لأكبر مراجعة للأدلة حتى الآن.

ووجدت دراسة عالمية تبحث في فوائد التوت البري، أن التوت البري - في العصير أو كمكملات - يقلل من خطر تكرار عدوى المسالك البولية لدى النساء بأكثر من الربع.

وأظهرت المراجعة الرئيسية أن الأطفال والأشخاص المعرضين للإصابة بالعدوى بعد التدخلات الطبية تقلصت احتمالات إصابتهم بنسبة 53%.

ووجد الباحثون أنها لم تكن فعالة في كبار السن أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل إفراغ المثانة.

ويعتقد الخبراء أنه بسبب تركيزهم العالي من البروانثوسيانيدين المضاد للأكسدة، والذي يمنع البكتيريا المسببة لعدوى المسالك البولية الأكثر شيوعا - الإشريكية القولونية - من الالتصاق بجدار المثانة.

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