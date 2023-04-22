إقبال كثيف من المواطنين على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر بشمال سيناء

أطلقت فعاليات وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء مبادرة بمركز شباب الشيخ زويد ، تاني أيام عيد الفطر المبارك تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب" برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء و توجيهات الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية .

تتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة .

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات .

تنطلق المبادرة للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى في العام الماضي، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي و تطوير البرامج والانشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة .

وتطلق وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .