مصرع 5 أشخاص بينهم 4 أشقاء في حادث تصادم بالبحيرة.. صور

لقى 5 أشخاص مصرعهم بينهم 4 أشقاء وفيما أصيب 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسد، اليوم السبت، جراء وقوع حادث بين سيارتين بطريق النمرة 5 بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارةجامبو وأخرى ملاكي بطريق النمره 5 بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم كل من:" أنور. ح. ت، 55 عاما، هدي.م.ا، 46 عاما، إبراهيم.ح.خ،50 عاما، دسوقي.ا.ت،48 عاما، مسعد.م.ت، 55 عاما"، وتم نقلهم لمستشفى ادكو المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكما أسفر الحادث عن وفاة 5 آخرين بينهم 4 أشقاء، وهم كل من:"رمضان. ح. ا. ح، 45 عاما، محمد. ح. ا. ح، 40 عاما، جثه خميس.ح.ا.ح،35 عاما، خالد. ح. ا. ح، 37 عاما، أحمد. ر. ح، 10 سنوات"، وجميعهم مقيمين بمركز ادكو، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.