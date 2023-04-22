الطلاب العراقيون في القاهرة: مصر تحتضننا.. ونسعى لمستقبل أفضل لبلدنا

أكد الطلاب العراقيون والدارسون بعدد من الجامعات المصرية في مختلف التخصصات، أن الحكومة المصرية ذللت لهم الكثير من العقبات ومكنتهم من المضي قدما في مسارهم العلمي، موجهين التحية لقيادتها السياسية وعلمائها.

وعبر الطلاب العراقيون، خلال حفل أقامه مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة، مساء اليوم السبت، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عن أمنياتهم بالعودة إلى بلدهم حاملين أحلاما كبيرة في خدمته و الرقي به، مشددين على أهمية استقرار العراق وتوافق كافة مكوناته على رؤية جديدة موحدة للمستقبل، وفتح آفاق واسعة أمام جيل الشباب واحتضانهم.

وقال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب، إن تفوق الدارسين والباحثين العراقيين في مجالاتهم بمختلف التخصصات يؤكد نبوغهم، كما يعزز حقيقة رقي الدراسة بالجامعات المصرية ومستواها، وكذلك دور الأجهزة الحكومية المصرية والسفارة العراقية في القاهرة لأجل تذليل العقبات أمامهم وتمكينهم من مسارهم العلمي.

ووجه حبيب؛ النصيحة للطلاب الجدد، بأن يكونوا على قدر المسؤولية في تقديم صورة مشرفة للعراق في مصر، مؤكدا أن كل عراقي وجد في "أم الدنيا" وطنه الثاني الذي احتضن كافة المتواجدين داخل حدوده ووفر لهم الأمن والاستقرار والدراسة والعمل.

حضر الحفل عدد كبير من الطلاب العراقيين المنتمين لكافة مدن العراق وكردستان، وبعض الشخصيات العراقية.