صور|مراكز شباب الوادي تواصل احتفالاتها في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

شهدت مراكز الشباب والمنتزهات والحدائق فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بعيد الفطر المبارك وتناول الغذاء وذلك بعد النجاح الذى حققته مبادرة وزارة الشباب والرياضة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" فى أول أيام العيد .

وحرصت مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد" على مواصلة هذا النجاح وذلك من خلال فتح أبوابها أمام الأعضاء وأهاليهم فى ثاني أيام العيد لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وألعاب الأطفال.

واستقبل اليوم السبت، المواطنين لليوم الثانى على التوالى ، تضمنت الاحتفالات ممارسة أنشطة رياضية مثل كرة قدم وتنس الطاولة وكذلك ألعاب ترفيهية للأطفال.

ومن جانبه أكد بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، على ضرورة فتح مراكز الشباب ورفع درجة الاستعداد لاستقبال المواطنين بمختلف الأعمار لممارسة مختلف الأنشطة بأعتبارها متنفسا رياضيا وشبابية واجتماعيا وترفيهيا للشباب ولا سيما فى القرى والمراكز.

تأتى المبادرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى بهدف تفعيل دور مراكز الشباب و جعلها مراكز خدمة مجتمعية ومن المقرر أن تستمر المبادرة داخل مراكز الشباب حتى أخر أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام عيد الفطر المبارك والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.

جاء ذلك إضافة إلى استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل "الصباحية والمسائية" لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري .

مراكز شباب الوادي الجديد تواصل إحتفالاتها فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك (1)

مراكز شباب الوادي الجديد تواصل إحتفالاتها فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك (2)

مراكز شباب الوادي الجديد تواصل إحتفالاتها فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك (3)

مراكز شباب الوادي الجديد تواصل إحتفالاتها فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك (4)