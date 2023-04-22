هارلي .. محمد رمضان يحقق 5 ملايين جنيه في عيد الفطر

نجاح فيلم "هارلي" من بطولة النجم محمد رمضان، وذلك في الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك، محققا نسبة مشاهدات وأرباح قياسية تتخطى أكثر من 5 ملايين جنيه على الأراضي المصرية.

وكان الفيلم، الذي تشارك فيه الفنانة مي عمر إلى جانب رمضان، تم إطلاقه منذ وقفة عيد الفطر ، يأتي منافسا ل6 أفلام أخرى بدور العرض.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن فيلم "هارلي" حققا نجاح وأرباح 5 ملايين و182 ألف جنيه باليوم الأول من العيد، "وهو بمثابة رقم قياسي".

وتدور قصة فيلم هارلي، حول مهندس يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده بذكائه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.