ads
الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

هارلي .. محمد رمضان يحقق 5 ملايين جنيه في عيد الفطر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجاح فيلم "هارلي" من بطولة النجم محمد رمضان، وذلك في الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك، محققا نسبة مشاهدات وأرباح قياسية تتخطى أكثر من 5 ملايين جنيه على الأراضي المصرية.

وكان الفيلم، الذي تشارك فيه الفنانة مي عمر إلى جانب رمضان، تم إطلاقه منذ وقفة عيد الفطر ، يأتي منافسا ل6 أفلام أخرى بدور العرض.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن  فيلم "هارلي" حققا نجاح وأرباح  5 ملايين و182 ألف جنيه باليوم الأول من العيد، "وهو بمثابة رقم قياسي".
وتدور قصة فيلم هارلي، حول مهندس يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده بذكائه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.

عيد الفطر المبارك فيلم هارلي لمحمد رمضان المشاهدات الارباح تتخطي 5ملايين جنيه النجم محمد رمضان