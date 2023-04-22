صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة ضيفه نوتنجهام فورست، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نوتنجهام على ملعب أنفيلد، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا، واعتمد كلوب على الدولي المصري محمد صلاح لقيادة الهجوم إلى جانب كودي جاكبو ودييجو جوتا.

ويبدأ ليفربول المباراة أمام نوتنجهام بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر ارنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان ديك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينهو - كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا

ويخطط كلوب لاستثمار حالة الفريق المعنوية المرتفعة بعد الفوز على ليدز بسداسية، لتحقيق انتصار على نوتنجهام اليوم، وتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يأتي في المركز الثامن برصيد 47 نقطة فيما يسعى نوتنجهام للابتعاد عن مراكز الهبوط حيث يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.