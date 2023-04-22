التموين: استمرار العمل بمصانع شركة الدلتا للسكر طوال إجازة عيد الفطر

تواصل مصانع شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ العمل طوال إجازة عيد الفطر المبارك فترتين صباحا ومساءا على مدار 24 ساعة لاستمرار إنتاج السكر المحلى من البنجر، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق، لافتا الى انتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي نفس السياق، تتابع غرفة عمليات شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة انتظام سير العمل بمصنع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، في ظل توفير كافة المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع وتنظيم تشغيل ورديات العمل طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وتعويض العاملين عن هذه الأيام وفقا لقانون العمل،حيث تتسلم الشركة محصول بنجر السكر يوميا من المزارعين بجداول منظمة لمنع تكدس السيارات.

وصرح أبو اليزيد، بأن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ مستمر في العمل طوال إجازة عيد الفطر المبارك ويتم حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من 665 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 92 ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج 36 ألف طن مولاس، و38 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذي يستخدم في صناعة الأعلاف.