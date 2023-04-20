الجارحي: تتويج فريق السلة بكأس مصر يعكس شخصية الأهلي

أكد أحمد الجارحي، مدرب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أن الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك يعكس شخصية الأهلي، بعد إصرار اللاعبين على الفوز بالكأس رغم التأخر في النتيجة أغلب فترات المباراة.

وأوضح «الجارحي» أن مباراة النهائي كانت صعبة، وخاضها الفريق في ظل غيابات مؤثرة، وأن اللاعبين نجحوا في العودة خلال الفترة الرابعة بفضل الالتزام الكبير والتحلي بالرغبة في الفوز.

وأشار إلى أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعدما أكد تفوقه واحتفاظه باللقب، فضلًا عن الدفعة المعنوية الكبيرة للمنافسة بقوة على بطولة إفريقيا وبطولة دوري السوبر للمحترفين.

وكان رجال سلة الأهلي قد تغلب على الزمالك بنتيجة 72-65، ليحقق لقب كأس مصر للموسم الثاني على التوالي.