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الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إنقاذ طفلة ابتلعت «خرزة» بجراحة عاجلة في «بنها الجامعي»

إنقاذ طفلة
إنقاذ طفلة
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تمكن فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف ابتلعت خرزة شخشيخة أطفال واستقرت في القصبة الهوائية وجرى استخراجها، حيث كانت تلعب بـ«شخشيخة» أطفال ففتحتها وابتلعت إحدى الخرز عن طريق الخطأ فنزل للقصبة الهوائية وأدى لانسداد مجرى التنفس.


أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، أن الجراحة أجريت بفريق طبي ضم الدكتورة دينا عفيفي مدرس جراحة القلب والصدر وطاقم التخدير الدكتور أحمد أبو الغيط والدكتورة أسماء فتح الباب موجها الشكر للفريق الطبي والقسم على جهوده في مثل هذه الحالات.

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