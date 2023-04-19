تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل "ليلة السقوط".. الدواعش يكشفون مخططات طارق لطفي

اقتربت نهاية الذباح، الذى يجسد دوره طارق لطفى، وكشفت حقيقته الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc.

حيث علم امام الدواعش أن الذباح يشرب الخمر والحشيش ويسرق التماثيل العراقية ويبيعها للدول الاوروبية ، وبالفعل يرسل له نائبه ابو خالد ليفتش فى منزله و يفاجئ بالحقيقة، ولكن حرس الذباح يفجرون السيارات ويغتالون ابو خالد ورجاله لتتصاعد الأحداث، وينكشف مخططات الذباح الشيطانية.

على جانب آخر يجن جنون الذباح بحثا عن عشيق جوانا ويقتل كل من يشك فى امره،

وتقترب نهاية الأحداث بتحديد قيادات داعش، وإرسال صورهم إلى القوات العراقية لتحديد أماكنهم والقبض عليهم لتحرير الموصل من أيديهم.

يذكرأن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضر وريهام البياتي وبيداء المعتصم، المسلسل من اخراج ناجى طعمى .