الأعياد في «عيون السينما».. أفلام نشرت بهجة الاحتفال على الشاشة الفضية

الفن مرآة الواقع، ولا يمكن أن تغفل السينما مظاهر لأعياد والاحتفال بها كمناسبات لا يمكن تجاهلها من واقع مجتمعي هام ومشاركة وجدانية لأهم التفاصيل الحياتية للمجتمع بتفاصيل لها طبيعة خاصة لدى الجميع، وشاركت الأفلام ألوان الاحتفال منذ سينما الأبيض والأسود وحتى تلك الفترة، وعلى مر التاريخ الفني السينمائي ظهر العيد باحتفالاته في الكثير من الأعمال.

وترصد «البوابة» أبرز الأعمال التي تناولت الأعياد ضمن أحداثها الفنية..

فيلم دنانير.. وأغنية كوكب الشرق «يا ليلة العيد»

الفيلم إنتاج عام ١٩٣٩، وكان أحد الأفلام التي شاركت فيها أم كلثوم بالتمثيل، وفى أحداث الفيلم غنت أم كلثوم أغنية "يا ليلة العيد" احتفالا بالعيد وأجواء الفرحة المصاحبة له، لتتحول تلك الأغنية إلى أيقونة العيد حتى وقتنا الحالي والتى ما زالت أحد أهم رموز الاحتفال بالعيد رغم مرور ما يتعدى الـ٨٠ عاما، لفيلم بطولة أم كلثوم، سليمان نجيب، عباس فارس والإخراج أحمد بدرخان .

بنت الأكابر.. وأغنية «يا رايحين للنبي الغالي»

الفيلم إنتاج عام ١٩٥٣، وفيه احتفال بعيد الأضحى وموسم الحج بالأغنية الأشهر "يا رايحين للنبي الغالي" حيث تعيش ليلى فتاة جميلة مع جدها الذى يمنعها من الخروج، وعند ذهابه للحج تتعرف على عامل أعطال التليفونات لتقع في غرامه، لتكون أجواء العيد هي صانعة الأحداث بمغادرة الجد لموسم الحج، الفيلم بطولة ليلى مراد، أنور وجدى، زكى رستم، إسماعيل يس وإخراج أنور وجدى.

حياة أو موت

الفيلم إنتاج عام ١٩٥٤، تبدأ المشاهد الأولى للفيلم بالبطل وهو يتجول في شوارع القاهرة ليلة وقفة العيد، ويسعى للحصول على باقي مستحقاته بعد إيقافه عن العمل لشراء ملابس العيد لابنته، ولكن يفشل فى الحصول على المال، ليضطر لبيع ساعة اليد الخاصة به ويشترى لابنته الفستان لقضاء العيد، وتنشب بينه وبين زوجته مشكلة لتترك المنزل وتتصاعد الأحداث، الفيلم بطولة عماد حمدي، مديحة يسرى، يوسف وهبى، حسين رياض والإخراج كمال الشيخ.

أعز الحبايب

إنتاج عام ١٩٦١، وفى بداية الأحداث يظهر الأب والأم في مظاهر الاحتفال بقدوم العيد، بشراء الملابس الجديدة لأبنائهم ووضعها لهم جانب الفراش أثناء نومهم، والبلالين والاحتفالات مع إعطائهم العيدية، وهى التفاصيل البسيطة الموجودة في الواقع الذى نعيشه، الفيلم بطولة زكى رستم، أمينة رزق، شكرى سرحان، سعاد حسنى والإخراج يوسف معلوف.

«همام فى أمستردام» مشاهد صلاة العيد و«الحلاقة»

إنتاج عام ١٩٩٩ تبدأ المشاهد الأولى من الفيلم بمشاهد صلاة العيد والتهليلات في ساحات المساجد، وتحضير الأسرة للفطار، ويظهر البطل في أحد أشهر المشاهد عن "الحلاق" وجالس بجانبه خروف العيد، فى إسقاط على موسم قص شعر الخراف مع الرجال بمناسبة العيد، الفيلم بطولة محمد هنيدى، أحمد السقا، أحمد عيد، طارق عبد العزيز، إنعام سالوسة، محمود البزاوي، والإخراج سعيد حامد.

«تيمور وشفيقة» وكحك العيد

إنتاج عام ٢٠٠٧ يظهر في الفيلم احتفال الجيران مع بعضهما فى العيد، وتبادل الأطباق فيما بينهم، والإفطار بالشاي والكعك وهو ما يعكس الواقع المصري في عيد الفطر، والفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، هالة فاخر، رجاء الجداوي، وإخراج خالد مرعى.

«بوحه» ومشاهد الذبح الأشهر

الفيلم إنتاج عام ٢٠٠٥ ويجسد محمد سعد شخصية بوحه الصباح "جزار" وتأتى مشاهده في التجول بالشوارع مثل الجزارين في الأحياء الشعبية بحثا عن الأهالي التي تريد أن تذبح الأضحية، وهى من التفاصيل الهامة للعيد في الشارع المصري، وفى مفارقات كوميدية كثيرة تعيش حتى وقتنا الحالي من أبرزها "تصدق سلخت قبل ما أدبح"، ومشهد لقاء بوحه بالثور الهائج في حلبة أشبه بمصارعة الثيران، وجملة «تور هايج فى عنبر ٧» وغيرها، بطولة محمد سعد، مى عز الدين، لبلبلة، مجدى كامل والإخراج رامى إمام.

«عسل أسود» تحضيرات الكعك وأجواء العيد

إنتاج عام ٢٠١٠، تدور أحداث الفيلم حول شاب مصري مغترب في الولايات المتحدة الأمريكية معظم حياته وعاد بعد سنوات، ويمر بمرحلة صدام ثقافي فى العادات والتقاليد بين المجتمعين، وتتجلى أحد أهم مشاهد التراث المصري بمشاركته لأقاربه تحضيرات "عجين" الكعك وتشكيله فى أهم وأبرز مشاهد البيوت المصرية فى الواقع المجتمعي من هوية احتفال المصريين على مدار تاريخهم بالأعياد، إلى جانب التفاصيل التي ظهرت بالفيلم من حمل صاج الكعك ليتم تسويته في الفرن الخارجي خارج المنزل، إلى جانب العيدية من الجدة التي أعطته مثل أحفادها، ومشاهد صلاة العيد فى التجمعات بالساحات الخارجية للمساجد، الفيلم بطولة أحمد حلمى، إدوارد، يوسف داوود، إنعام سالوسه، لطفى لبيب والإخراج خالد مرعى.

فيلم «مولانا» واصطحاب الأبناء لصلاة العيد

إنتاج عام ٢٠١٧، يظهر الفنان عمرو سعد الذي يجسد شخصية الشيخ حاتم وهو يرتدى الجلباب مع ابنه الصغير وتحضيرات الزي للنزول لصلاة العيد في الساحات أمام المساجد ومعه زوجته، وتظهر من خلاله تفاصيل اصطحاب الأهالي لأبنائهم في صلاة العيد كأحد أهم مظاهر استقبال العيد، ويظهر فى المشاهد الساحات الكبيرة أمام المساجد التي تمتلئ بالمصلين لأداء صلاة العيد وسط التكبيرات.

الفيلم بطولة عمرو سعد، درة، ريهام حجاج، بيومي فؤاد، أحمد راتب، تأليف إبراهيم عيسى والإخراج مجدي أحمد علي.