فرنسا والجزائر تشكلان لجنة من الخبراء لتأريخ الاستعمار الفرنسي

أعلن قصر الإليزيه في بيان - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- أنه بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في أغسطس 2022، قرر رئيسا الدولتين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، تشكيل لجنة مختلطة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين للعمل على تأريخ الجزائر المعاصر، لفهم أفضل بعضهم البعض والتوفيق بين الذكريات المجروحة.

وأضاف قصر الإليزيه فى بيانه: تتكون هذه اللجنة من عشرة أعضاء خمسة من الجانب الجزائري وخمسة من الجانب الفرنسي.

وتابع: المؤرخون الفرنسيون الخمسة هم: بنجامين ستورا، أستاذ جامعي، الرئيس المشارك للجنة، فلورنس هودويتز، مدير متحف الحضارات الأوروبية وحوض المتوسط، وجاك فريمو، أستاذ جامعي، وجان جاك جوردي وترامور كيمنور، مؤرخون ومعلمون جامعيون.



وأكدت الرئاسة الفرنسية بأن هذه اللجنة المستقلة ستعمل أولًا على أصول الاستعمار الفرنسي في الجزائر، في القرن التاسع عشر، من خلال وضع قائمة جرد للأرشيفات المودعة في فرنسا والجزائر، والتي تتناول بشكل خاص الغزو الاستعماري، سيتم بعد ذلك تناول مواضيع أخرى في إطار اجتهاد المختصين، فيما يتعلق بفترة القرن العشرين، ولا سيما تسلسل الحرب وإنهاء الاستعمار.



وستعمل هذه اللجنة المستقلة أولًا على أصول الاستعمار الفرنسي في الجزائر، في القرن التاسع عشر، من خلال وضع قائمة جرد للأرشيفات المودعة في فرنسا والجزائر، والتي تتناول بشكل خاص الغزو الاستعماري، وسيتم بعد ذلك تناول مواضيع أخرى في إطار اجتهاده، فيما يتعلق بفترة القرن العشرين، ولا سيما تسلسل الحرب وإنهاء الاستعمار.