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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران الزمالك.. تفاصيل جلسة أوسوريو مع اللاعبين

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 وبدأ المران بجلسة بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وشرح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة، وطالبهم بتلافيها في المباريات المقبلة للفريق. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيراميكا كليوباترا مسابقة الدورى الممتاز المقاولون العرب