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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق نشب في محل بشارع سور نادي الزمالك بالعجوزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، على حريق نشب داخل محل تجاري بشارع سور نادي الزمالك، بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

 

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري بشارع سور نادي الزمالك بجوار محل حلواني شهير بدائرة القسم.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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