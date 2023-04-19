محافظ قنا: تصدير ثاني شحنة من ألواح الكونتر بمنطقة قفط الحرة للصين

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أنه تم تصدير الشحنة الثانية من منتجات مصنع ألواح الكونتر ومشتقاته بالمنطقة الحرة العامة بقفط، وذلك إلى دولـة الصـيـن .

وأضاف الداودي، أن الشحنة الثانية التى تم تصديرها ، تضم 2 حاوية بإجمالى 42 طن ، بما يعادل 58 م3 ، ليضاف هذا الإنجاز لقطاع الصناعة بمحافظة قنا في ظل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بقفط ، ومن أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحي الجمركية أو الاستيراد وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من محافظة قنا، حيث تعد المنطقة الحرة أهم آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومي.



يذكر أن ان الشحنة الأولى التى صدرها المصنع ، تمت في شهر مارس الماضى ، بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، وتم تصديرها إلى دولـة الصين أيضا.