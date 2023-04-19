محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لأكثر من 150 حالة إنسانية



سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فى أجواء يسودها البهجة والفرحة، مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لأكثر من 150 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أهالى وأبناء المحافظة بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه بالتعاون مع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى.

وذلك ضمن سلسلة لقاءات "رد الجميل" لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والقوي العاملة.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للأسر بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات، متمنيا لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أننا مستمرون فى التواصل المباشر وتقديم الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأكثر استحقاقاً وذوى الحالات المرضية لتلبية مطالبهم وتقديم خدمات متميزة لهم من أجل تحسين مستواهم المعيشي وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تماشياً مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

وأجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية ، ووجه بصرف 7 كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم ، منهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات من ناحية شنتنا الحجر ببركة السبع، طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من زاوية الناعورة بالشهداء وشاب من ناحية البتانون يبلغ من العمر 18 عام، طفل من قرية مليج بشبين الكوم، مواطن من ناحية سمان بالباجور يعول طفلين يعانوا بشلل نصفي.

كما وجه المحافظ ببحث إمكانية توفير 2 تروسيكل لحالتين يعولوا أطفال من ذوي الهمم وذلك من خلال التنسيق مع جمعية صناع الحياة للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

وخلال اللقاء وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتحويل طفلة تعاني من عيوب خلقية بالوجه والفكين وآخر يعاني من عيب خلقي بالقدمين والعمود الفقري إلى التأمين الصحي لإجراء الفحوصات الشاملة لهم، وكذا تحويل حالة إلى مستشفى أشمون العام تعاني من ضيق تنفس مستمر، حالتين إلى مستشفي المخ والأعصاب يعانوا من نوبات صرع، وحالة تعاني من ضعف السمع إلى مستشفى الجامعة لعمل مقياس سمع، كما وجه المحافظ بإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال 3 أطفال يعانون من مرض ضمور العضلات.

فيما كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لمواطنتان إحداهن من بركة السبع والأخري من ناحية مليج بشبين الكوم ، وكذا تسهيل إجراءات إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات من الحي القبلي بشبين الكوم، كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال 10 مواطنين يلتمسوا بإضافة المواليد علي البطاقة التموينية الخاصة بهم للاستفادة من صرف السلع المدعمة.

كما كلف المحافظ مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الحالات الإنسانية.

ومن أبرز الحالات الإنسانية، 5 مواطنين من مركز أشمون يعانوا من أمراض الكلى وتليف بالجهاز التنفسى وعيوب خلقية وضمور بالعضلات ولديهم أطفال من ذوى الهمم ، و4 مواطنين من مركز الشهداء يعانوا من ضمور بالأطراف العلوية وشلل أطفال وأمراض السرطان ، وكذا 4 حالات من الباجور لديهم ضعف بالسمع وشلل نصفى والصدر ، ومطلقة من مدينة سرس الليان وتعول 3 أبناء يعانوا من مرض أنيميا البحر المتوسط ، كما تم صرف مساعدات مالية لـ4 حالات ببركة السبع يعولوا أبناء لديهم نوبات صرع وتشوهات خلقية وضمور بالأطراف الأربعة ، و7 مواطنين بمنوف يعولوا أطفال يعانوا من ضمور بالمخ وشلل نصفى وكفيف تعرض منزله للحريق ، وكذا 4 حالات بمركز تلا لديهم فشل كلوي وضمور بالمخ وضعف بالقدرات الذهنية وأمراض السرطان ، و18 حالة من مركز شبين الكوم يعانوا من ظروف صحية وأسرية صعبة.

وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء، كما حرصوا علي تقديم الشكر لمحافظ المنوفية على هذة اللفتة الطيبة و لما لمسوه من اهتمامه بهم وحرصه علي الاستماع إلى مطالبهم ومشاركته فرحتهم بعيد الفطر المبارك .

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