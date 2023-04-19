الرئيس الصيني يشيد بمستوى العلاقات مع الجابون

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج بمستوى العلاقات بين بلاده والجابون، موضحا أن الجابون استطاعت، خلال السنوات الأخيرة، أن تستكشف مسارا للتنمية تم تصميمه ليتلاءم وظروفها الوطنية ويتماشى مع السعي لتحقيق الاستقرار الوطني والتنويع الاقتصادي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني ونظيره الجابوني علي بونجو أونديمبا في بكين اليوم /الأربعاء/.

ووصف شي، رئيس الجابون بـ"الصديق القديم" للشعب الصيني، مشيرا إلى أنه يعد أول رئيس أفريقي يستضيفه بعد إعادة انتخابه كرئيس للصين، مما يوضح بشكل كامل أهمية العلاقات رفيعة المستوى بين الصين والجابون، بحسب وكالة أبناء "شينخوا" الصينية.

وأشاد شي بعمل الجابون أيضا على تعزيز عملية التكامل الإقليمي ولعب دور الوساطة في القضايا الساخنة في أفريقيا.

وأشار إلى الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجابون العام المقبل، موضحا أنه على مدار نصف قرن، ظلت الصداقة بين البلدين راسخة كما كانت دوما.

واقترح الرئيس الصيني أيضا رفع مستوى الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين لكي تكون "شراكة تعاونية استراتيجية شاملة".