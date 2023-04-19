هل يتسبب «العالم الافتراضي» في تلوث البيئة؟.. أستاذ دراسات بيئية يجيب

كشف الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، تأثير التكنولوجيا والعالم الافتراضي علي البيئة لما ينتج عنها من تصدير شحنات ضخمة من التلوث، حيث يوجد نوعان من التلوث عبر العالم الافتراضي على البيئة يتمثلان في "الاستخدام ـ التخزين".

وقال "سمعان" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: إن هناك أكثر من 97% من سكان العالم يستخدمون التكنولوجيا الحديثة بصورها المختلفة سواء السوشيال ميديا أو البريد الإلكتروني أو الواتس آب وغيرها، وهذا الاستخدام ينتج عنه نوع من أنواع التلوث غير المرئي".

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، أن التلوث الناتج عن النوع الأول، قائلا "الاستخدام لما بكون مشغل اللاب توب أو هاتف محمول فأنا استخدم طاقة وكهرباء مصدرها الوقود الأحفوري التقليدي، بالتالي ينتج عنه التلوث وغاز ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ".

وتابع "النوع الثاني هو التخزين وده بيكون لما بخزن بياناتي على الإنترنت بنحتاج أيضًا كهرباء وطاقة عشان نرفع البيانات، وبالتالي ينتج عنها ظاهرة الاحتباس الحراري".