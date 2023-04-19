محافظ الفيوم يكرم الأطفال المتفوقين دراسيًا وأمًا مثالية ويسلم مساعدات مالية لغير القادرات

كرم الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، خلال احتفالية فرع جمعية الأورمان بالفيوم، بيوم اليتيم، بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة، الأطفال المتفوقين دراسياً، وحفظة القرآن الكريم وأماً مثالية، وسلم مساعدات مالية لغير القادرات المقبلات على الزواج، كما تم تسليم ملابس العيد لعدد آخر من الأطفال.

وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، وضياء أنور المدير التنفيذي لجمعية الأورمان بالفيوم، والمهندس ممدوح محرم مدير المشروعات بالجمعية، وأحمد عرابي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالفيوم، وحشد من الأطفال المكرمين وذويهم.

وخلال كلمته بالاحتفالية، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع الحضور بحلول عيد الفطر المبارك، كما رحب بأبنائه وبناته الأطفال المتفوقين علمياً من المكرمين، وإحدى الأمهات المثاليات، وكذا الفتيات المقبلات على الزواج، مثمناً دور مسئولي جمعية الأورمان بالفيوم، لصدق دعمهم ومساندتهم الدائمة لكل فئات المجتمع، ومشاركتهم الفاعلة بمختلف الفعاليات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأضاف المحافظ، أن تكاتف وتعاون شعب مصر يظهر دائمًا خلال الأزمات، وهذا يؤكد معدنه الأصيل، ورغم ما يواجه مختلف دول العالم من أزمات، فإن مصرنا الأبية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قادرة على العبور إلى المستقبل، وتحدى جميع الصعوبات، وليس أدل على ذلك من وعي القيادة السياسية في المروربشهر رمضان دون أزمات حقيقية.

وتابع محافظ الفيوم، أن إطلاق مبادرة "كتف في كتف" تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، قبيل شهر رمضان الفضيل، كمبادرة للحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، أسهمت بشكل كبير في مساندة ومساعدة أهالينا الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالآخرين والإحساس بظروفهم المعيشية وتوفير ما يلزمهم للحياة الكريمة.

ولفت المحافظ، إلى ضرورة الاهتمام بالعلم والتمسك بالأخلاق الحميدة التى دعت إليها مختلف الديانات، والرضا بقضاء الله وقدره في كل أمور حياتنا، سائلاً العلى القدير لمصرنا الغالية السلامة والأمان والطمأنينة والاستقرار.

ومن جانبه، رحب مدير المشروعات بجمعية الأورمان، بمحافظ الفيوم، مقدمًا له الشكر لاستضافته الكريمة للاحتفال السنوى بيوم اليتيم، مشيراً إلى أن اليوم بصدد تسليم ملابس العيد لعدد 125 طفلاً وطفلةً، وكذًا منح مساعدات مالية لعدد 5 فتيات مقبلات على الزواج من غير القادرات، بمبلغ 10 ألاف جنيه لكل واحدة منهن، وكذا تكريم عدد 10 من المتفوقين علمياً بمراحل التعليم الأساسي منهم إثنين من حفظة القرآن الكريم، بمنحهم شهادات التقدير ومبلغ 500 جنيه لكل منهم، كما تم تكريم إحدى الأمهات المثاليات.

وأضاف، أن فرع جمعية الأورمان بالفيوم، قام بعدد من التدخلات الاجتماعية خلال شهر رمضان الفضيل شملت، توزيع مواد غذائية على عدد 25 ألف أسرة، بواقع توزيع 15 طناً من اللحوم لعدد 10 ألاف أسرة بواقع 1,5 كجم لكل أسرة، وتوزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية، وتوفير 150 مشروعاً صغيراً للأسر الأولى بالرعاية، وتقديم مساعدات مالية لعدد 200 أسرة بواقع 500 جنيه لكل أسرة، وعدد 25 كشكاً، فضلاً عن العمل فى توزيع زكاة الفطر ـ حالياً ـ للمستحقين.

وفي ختام الحفل، قام محافظ الفيوم بتسليم شهادات التقدير للمتفوقين علمياً ومنحهم المساعدات المالية، وكذا تقديم المساعادات المالية للفتيات المقبلات على الزواج، وتكريم إحدى الأمهات المثاليات، كما سلم ملابس العيد للأطفال.

ومن جانبهم، قدم مسئولوا جمعية الأورمان بالفيوم، درع الجمعية لمحافظ الفيوم، تقديراً لدعمه المستمر والمتواصل لكافة مشروعات الجمعية ورعايته الكريمة لمختلف فعالياتها.

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