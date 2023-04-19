سقوط 10 لصوص ارتكبوا أعمال سرقات بالتجمع والساحل والنزهة

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة 10 لصوص ارتكبوا أعمال سرقات بالتجمع والساحل والنزهة.

وكانت البداية عندما تم ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (10 مفاتيح مصطنعة – مبلغ مالى) لقيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بإسلوب "المفتاح المصطنع" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقروا بتصرفهم فى السيارة المُستولى عليها بالبيع لعميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطــه ،وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع السيارة، وإعترف بقيامه بالتصرف فى السيارة بالبيع (لأحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية ) أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها.

كما تم ضبط (4 أشخاص – مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بإصطحاب (سائق سيارة – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) داخل ورشة خاصة بأحدهم وتعدوا عليه بالضرب وإصابته بكدمات بالوجه وإستولوا منه على (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من (أحد الأشخاص – متواجد خارج البلاد ) حيث طلب من المجنى عليه توصيل مبلغ مالى لأحد الأشخاص إلا إنه إستولى عليه لنفسه ولم يقم بتسليمه وبمناقشة المجنى عليه بأقوال المتهمين إتهمهم بالسرقة وأنكر إستيلائه على المبلغ المالى المشار إليه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط (أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة النزهة) حال إستقلاله تروسيكل "بدون لوحات معدنية " ملك شقيقه ، وبحوزته باب حديدى ، وبمناقشته عن مصدر الباب المضبوط بحوزته إعترف بسرقته من أحد العقارات بدائرة القسم وبإستدعاء مالكه تعرف على المسروقات وأتهمه بالسرقة ، كما إعترف بسرقته باب آخر من أحد العقارات ، تم بإرشاده ضبط الباب لدى عميله (صاحب مخزن خردة ، مقيم بدائرة قسم عين شمس) ونفى علمه بكونه من وقائع سرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.