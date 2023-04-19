القبض على عامل وزوجته لسرقتهما مسكن سيدة أجنبية بالمعادي

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل وزوجته لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكن سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بالمعادى.

وتلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" تعمل بخدمة العملاء بإحدى شركات التوظيف - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية "- مشغولات ذهبية) من داخل مسكنها وأضافت بتردد عدد من العاملات للقيام بأعمال النظافة تعرفت عليهن من خلال "أحد التطبيقات الإلكترونية" .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى المسئول عن التطبيق المشار إليه ، وتبين أنه ( مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام)، وأن زوجته وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" إبان عملها طرف المجنى عليها بالإتفاق مع زوجها، وأقرت باستبدال المبلغ المالى من العملة الأجنبية للمحلية، وأيد زوجها أقوالها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المبلغة تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.