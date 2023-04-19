«السياحة» تعلن تفاصيل تسهيلات التأشيرة للأتراك والعراقيين

تلقت غرفة شركات السياحة، اليوم، خطابا من وزارة السياحة والآثار بشأن التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية في إقرار عدد من التسهيلات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية اعتبارا من أبريل الجاري بهدف جذب مزيد من الحركة السياحية للبلاد.

وأخطرت وزارة الداخلية، وزارة السياحة بالموافقة على منح رعايا دولة الصين تأشيرة دخول اضطراري المطارات والمنافذ المصرية، وذلك فى ضوء أهمية السوق الصينى لمصر، وفيما يخص تسهيلات رعايا دولة تركيا، فقد تقرر الموافقة على السماح لجميع الأتراك بالحصول على تأشيرة الدخول الأضطرارية فى منافذ الوصول المختلفة وإلغاء الموافقة الأمنية المسبقة بالنسبة للفئة العمرية من 45-18 عام، ويتم إلزام الأتراك من الأصول المصرية بالحصول على تأشيرة مسبق بموافقة أمنية.

وأيضا يتم السماح للأفواج السياحية الوافدة من دولتي الجزائر المغرب بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية فى منافذ الوصول بكفالة شركات السياحة.

أما تسهيلات رعايا دولة العراق: فتقرر ان يتم السماح بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية دون الحصول على تأشيرة مسبقة شريطة حملهم تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من دول ( الولايات المتحدة الأمريكية - المملكة المتحدة- دول منطقة شنجن- كندا – اليابان- نيوزيلندا- أستراليا).

كما يمكن السماح للفئة العمرية من الجنسين اقل من 16 سنة وفوق 60 سنة بالحصول على التأشيرة الألكترونية. 5. الموافقة على استمرار العمل بالتسهيلات التي سبق منحها في أبريل 2022 وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التى انعكست على زيادة الحركة السياحية بناء على تطبيقها.

وأكدت وزارة السياحة أنه جارى الانتهاء من التنسيق مع الجهات المعنية للإعلان عن تاريخ بدء تفعيل تطبيق التأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات.