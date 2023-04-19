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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

المستشار محمد بكر
المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة
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هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليه بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.
سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا العيد فاتحة خير وبركة على مصر و الأمة العربية والإسلامية وأن يعم العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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