كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بليلة القدر تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن طريق العمل الدؤوب، والكفاح المتواصل، والصبر الواثق، والإيمان المطمئن، هو السبيل الحتمي، لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو الطريق الذي يهتدى به، ويمضى عليه، بثقة في الله، سبحانه وتعالى، وفى قدرات الشعب المصري العظيم وإمكاناته، وفى إيمان هذا الشعب بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه لا جزاء للإحسان سوى الإحسان.

ودعا الرئيس السيسي، الله سبحانه وتعالى ــ في كلمته أمس باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ــ إلى أن يهدى الإنسانية للرشد والتعقل، في جميع أمورها، وأن يلهمنا جميعا الصواب والسداد، ويحيطنا بنفحات من حكمته ونوره، لتعيننا، على بذل المزيد من الجهد والعمل، بما يرضيه، ويحقق آمال شعوبنا في المستقبل الأفضل.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، "إن الله، سبحانه وتعالى، قد اصطفى، من بين ليالي شهر رمضان، ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل، وتمثل لنا مناسبة طيبة، للتفكر والتأمل".

وأضاف في كلمته: "تغيير هائل جذري كان عماده العمل الصالح المخلص النية لله ورسوله، والانطلاق نحو الجد والاجتهاد، بعزيمة لا تلين، وإصرار على تعمير الأرض، والصبر على المكاره، والتحمل في سبيل تحقيق الأهداف السامية".

ورحب الرئيس، في كلمته، بضيوف مصر الأعزاء، مهنئا حفظة كتاب الله، من مصر وجميع دول العالم، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس توجه بالتحية إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الأئمة والدعاة والقراء، معربا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود، لنشر العلم الديني الوسطى، وتوضيح صحيح الإسلام، والتعريف بجوهره الحقيقي، كقوة دفع إنسانية هائلة، من أجل الخير، والتقدم، والازدهار.

كان الرئيس قد استهل كلمته بتهنئة الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة، وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك بعد أيام، كما هنأ الإخوة المسيحيين بأعيادهم.

وقام الرئيس السيسي، خلال الاحتفال، بتكريم 11 من حفظة القرآن الكريم من مصر والعالم الإسلامي، وهم أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف سنويا، منهم 8 من مصر و3 من غانا وبنجلاديش والمالديف.

وتحت عنوان "الإمام الأكبر يهدى الرئيس نسخة فريدة من مصحف الأزهر"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نسخة فريدة من مصحف الأزهر الشريف من نوادر المصاحف، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف، أمس، بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النسخة النادرة استخدمت فيها الزخارف الهندسية المستوحاة من المخطوطات القرآنية النفيسة التي ترجع للحقبتين الإيلخانية والمملوكية، مع مقاربة للألوان المستخدمة في التذهيب والزخرفة، وطُبع هذا الإصدار باستخدام أجود أنواع الورق المعمر المصنوع من القطن الصافي والخالي من الأحماض؛ للمحافظة على رونق الألوان زمنا طويلا.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وعيد تحرير سيناء.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا لأحكام هذا القرار تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو.

وتحت عنوان "مدبولي يوجه بتفعيل غرف الطوارئ خلال إجازة العيد"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترأس أمس، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء استهل الاجتماع، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم، وللمحافظين؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، والذي يأتي متزامنا مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وأعياد الربيع وشم النسيم، كما يأتي متواكبا مع عيد تحرير سيناء خلال الفترة المقبلة، داعيا المولى - عز وجل - بمناسبة هذه الأعياد المتعاقبة أن تظل مصرنا تنعم بالأمن والطمأنينة.

وخلال الاجتماع، أكد مدبولي أهمية الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات، بالإضافة إلي تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية؛ من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد، لافتا إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل باستمرار على توفير السلع والمواد الغذائية بالأســواق بالكميات والأسعار المناسبة، وخاصة خلال فترة الأعياد.

وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان ترقية "3886 مدرسا وأخصائيا بالمحافظات اعتبارا من يناير الماضي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا وزاريا بترقية 3886 معلمًا بالمحافظات اعتبارا من أول يناير الماضي يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية والأكاديمية المهنية للمعلمين ـ شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى لأحكام القانون، والبالغ عددهم 3886.

وأوضحت الصحيفة أن القرار نص على أن يصدر المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالقرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية ويمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية واختتم القرار بأنه على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذ هذا القرار.

وتحت عنوان "شكري يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز التعاون الثنائي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس تناول تطورات الوضع في السودان وأهم ملفات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال شهد تأكيد الطرفين على خطورة الوضع الراهن في السودان وضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار على وجه السرعة، كما اتفق الجانبان على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا وضرورة عدم تدخل أية أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة.

وتحت عنوان "بدء استلام القمح من المزارعين الأسبوع القادم"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن المزارعين سيبدأون توريد القمح المحلي بالمحافظات الأسبوع القادم عقب نهاية اجازة عيد الفطر المبارك حيث تم تشكيل 450 لجنة مركزية بالمحافظات لاستلام المحصول من المزارعين وذلك بعد أن تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدور قرار من مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولي برفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للأردب بزيادة حوالي 50% على العام الماضي لتشجيع الفلاحين على التوريد من القمح المحلي وتخفيض معدلات الاستيراد وتحقيق مكاسب للفلاحين.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة قررت زيادة المستهدف من التوريد هذا العام ليصل إلى 6 ملايين طن خاصة أن الاحتياجات من القمح تتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن سنويا ويتم استيراد ما يتراوح بين 5 و6 ملايين طن.