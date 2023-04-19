ليبيا تعرض لعب دور الوساطة بين أطراف النزاع في السودان

عرضت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، خلال اتصال هاتفي مع نظيرها السوداني علي الصادق علي، لعب بلادها دور الوساطة بين أطراف النزاع في السودان من أجل استئناف العملية السياسية.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان، إن الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في السودان حيث أكدت المنقوش أهمية الاستجابة للنداءات التي تطالب بوقف القتال فورا وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء.

وأعربت الوزيرة الليبية خلال الاتصال عن تضامن بلادها الكامل مع الشعب السوداني الشقيق واستعداد ليبيا لدفع الأطراف السودانية إلى الاستجابة لدعوات السلام واستئناف العملية السياسية، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للسودان.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي في السودان مواجهات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان.

وأسفرت المواجهات حتى الآن عن مقتل ما يزيد على 100 قتيل وعدد كبير من الجرحي، إلى جانب تضرر البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات.