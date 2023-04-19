استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19 ابريل 2023

استقرت أسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الاربعاء 19 ابريل 2023 وهواخر ايام العمل بالبنوك العاملة في سوق الصرف المصرية استعدادا لللاحتفال بعيد الفطر المبارك حيث أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء خلال الأسبوع المقبل.

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الخميس 20 أبريل 2023، وحتي يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي ( امبر البنوك الهاصة العاملة في سوق الصرف المصرية ) سعر 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لبنك قطر الوطني الأهلي QNB فسجل سعر العملة الخضراء بداية تعاملات اليوم سعر 30.85 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 33 و33.50 جنيهًا للشراء، و34 و34.50 جنيهًا للبيع.