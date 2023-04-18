محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يفتتحان ملعب الخادمية

افتتح، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ملعب النجيل الصناعى السباعى لمركز شباب الخادمية، بسيدى غازى، وتبلغ مساحته 33× 53 متر بتكلفة قدرها مليون وخمسمائة ألف جنية وانتهت وزارة الدفاع من تنفيذه في غضون شهر ونصف.

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب و قيادات وزارة الشباب والرياضة والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والمهندس باسم حجازي،عضو مجلس النواب،والقيادات التنفيذية و الشعبية .



تابع وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ والوفد المرافق لهما عروض الكاراتية لفرقتي البنين والبنات من 70 لاعبا ولاعبة ضمن فاعليات الإفتتاح

كما حضر وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم وتسليم كأس الدورة والميداليات للفريق الفائز، وتفقدا خلال جولتهما مركز الأنشطة الرياضية من مران رياضى بصالة جيم و اللقاء الرياضى بصالة البلياردو و يضم المركز ملعب خماسي لكرة القدم إلى جانب الملعب القانونى الجديد الذي افتتح اليوم .

IMG-20230418-WA0073

IMG-20230418-WA0075

IMG-20230418-WA0074

IMG-20230418-WA0078

IMG-20230418-WA0076