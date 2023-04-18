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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه بجرعة مخدرات زائدة بالبدرشين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة  شاب لقي  مصرعه إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في منطقة البدرشين، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، واستدعاء أفراد أسرته لسماع أقوالهم حول الحادث.

 

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة، بالعثور علي جثة شاب متوفي، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة محمد ع ا، ٢٨عاما.


وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

أثر تعاطيه جرعة زائدة البدرشين التصريح بدفن جثة