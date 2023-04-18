تسويق الأقصر: استضافة أول معرض سياحي مشترك مع تركيا في سبتمبر المقبل

قال محمد عثمان عضو لجنة تسويق الأقصر السياحية، ولجنة الحفاظ على السياحة الثقافية، إن قرار وزارة الخارجية بتسهيل الحصول على تأشيرة السياحة المصرية، لمواطني عددا من الدول سيكون لها مردود إيجابي قوي خلال الفترة المقبلة، خاصة في زيادة الحركة السياحية الوافدة من جنسيات متعددة، أهمها السوقين التركي والإيراني، موضحا أن عدد المصريين الذين يسافرون لتركيا ضخم للغاية مقارنة بالاعداد الوافدة منها، ولذا فإن قرار منح الأتراك تأشيرة دخول اضطرارية عند الوصول سوف يدفع الحركة الوافدة من هذا السوق الكبير والهام.

وأضاف “عثمان” في تصريحات خاصة، أن القطاع السياحي بالأقصر وأسوان سوف يشارك في تنظيم أول معرض سياحي تركي بنهاية سبتمبر المقبل، حيث سيتم استضافة عددا كبير من شركات السياحة والصحفيين الأتراك، وتجرى لقاءات مهنية مشتركة مع نظرائهم في مصر بما يدعم الحركة السياحية المتبادلة، مطالبا بعودة خطوط الطيران التركية المباشرة للأقصر، والتي كانت تسير من قبل بواقع 3 طائرات أسبوعية، وتنقل سائحي أنقرة بالإضافة لجنوب شرق آسيا، مباشرة إلى الأقصر، علاوة على سائحي أمريكا اللاتينية الذين كانوا يستقلون رحلة ترانزيت لاسطنبول ومنها للأقصر.

وثمن قرار تسهيل التأشيرات للأتراك الذين يفضلون مصر لانها قريبة من العادات والتقاليد الخاصة بهم، كما يهتم السائح التركي بالتاريخ الطويل الذي ربط البلدين لعقود في السابق، علاوة على وجود 4 ملايين مصري من أصل تركي يعيشون بمصر، ما يشعر مواطني انقرة بأنهم في بلدهم الثاني.

وأكد أن الربع الأول من العام الجاري "بداية يناير وحتى نهاية مارس"، شهد نسبة إشغالات جيدة للغاية في الأقصر، وكان امتدادا لموسم سياحي شتوي متميز، بزيادة نحو 20% عن الموسم الماضي 2021/2022، كما يزيد عنه في مستوى الإنفاق بنحو 18%، لافتا الى ان عودة سائحي جنوب شرق أسيا والفرنسيين العام الحالي كان له أثر إيجابي كبير على رفع نسب الإشغالات خلال الموسم، كما ان اقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في باريس كانت له تأثير مباشر على زيادة الحركة الفرنسية.

وتابع: الجديد في السياحة الثقافية الآن هو دخول السائح الروسي مرتفع الإنفاق في قائمة الجنسيات المتوافدة بقوة على الأقصر، وهو سائح لطالما انتظرته المحافظة، وسيكون له مردود قوي على العوائد السياحية، متوقعا تراجع الحركة خلال الشهرين المقبلين بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهو أمر طبيعي ومعتاد، حيث ستعاود الحركة الارتفاع في النصف الثاني من فصل الصيف.

وقال عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اللجنة استثمرت عرض الأزياء الذي أقامه المصمم العالمي أندريا بوتشيلي في معبد حتشبسوت أكتوبر الماضي، وتم تسويقه خارجيا على نطاق واسع، وكان له مردود قوي، علاوة قيام اللجنة بمخاطبة العديد من وكلاء السياحة حول العالم، بتفاصيل أحدث الاكتشافات الأثرية التي جرت بمصر عامة والأقصر خاصة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى الحضور القوي للجنة تسويق الأقصر السياحية في المعارض والمحافل الدولية، ومنها المشاركة بمعرض wtm لندن السياحي في نوفمبر الماضي، ثم الفيتور الإسباني في يناير، ثم معرض itb برلين في مارس، وتم عرض أفلام قصيرة عن جودة الطرق والمشروعات الجديدة التي تضمنت اكتشافات أثرية وتطوير متاحف ومواقع وعرض المستنسخات الأثرية، وغيره، على جميع مرتادي تلك المعارض السياحية الكبرى.

وأكد أن لجنة تسويق الأقصر السياحية، قدمت قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لوزارة السياحة والآثار، حول أهم الأسواق التي بدأت تظهر في المحافظة، وكذا الأسواق التي تراجعت الحركة منها بشدة مع شرح أسباب ذلك، وطرق معالجته، منوها إلى ان اللجنة تتابع حركة الأسواق الوافدة بشكل دوري، وتكثف عملها تجاه السوق الذي يشهد ارتفاعا في نسب الاشغالات، وحدث ذلك بالفعل مع أسواق: فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، كما تتابع تراجع السوق الإنجليزي لأسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع الأسعار والتصخم في بريطانيا.