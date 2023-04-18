لفظ خارج.. رد فعل شيماء سيف بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

انهارت الممثلة الكوميدية شيماء سيف، على الهواء، اليوم الثلاثاء، بسبب تعرضها لـ"مقلب رامز"، موجهة له مجموعة من الألفاظ الخارجة، عقب اكتشافها المقلب.

وقالت شيماء: وحياة ربنا أنت ما عندك دم، وظلت توصفه بـ ألفاظ خارجة، متابعة: بطنى وجعتني من الأكل.

ودخلت شيماء سيف، في حالة صراخ وحالة من الرعب، أثناء تعرضها لـ مقلب رامز جلال.

وسخر رامز جلال من شيماء سيف، بسبب ملابسها، قائلا: "أنت جاية بملابس سوداء.. وأنت ايه اللى لبساه ده.. جلبيه ده ولا ايه".

وكشفت قناة إم بي سي مصر، أن شيماء سيف، ستكون ضيفة على برنامج رامز جلال، اليوم الثلاثاء، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير “رامز نيفر إند”.