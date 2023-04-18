تنفيذي الشرقية يُناقش استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو انجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء علي الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني .

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة مراكزها ومدنها واحيائها انتهت من الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وبمحيط المساجد والساحات المخصصة للصلاة والحدائق والمتنزهات العامة لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء اجازة العيد.

واناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لترأس إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد أحمد مهدلي نائب المستشار العسكري للمحافظة والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والمقدم شريف عمران رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام.

بدأ الإجتماع باستعراض المجلس التنفيذي للموضوعات الخاصة بلجنة المسميات رقم 4 لسنة 2023م وذلك لإتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية وموافقات للصالح العام.

وخلال الإجتماع وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية على إطلاق إسم الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء علـى شـارع الغشـام بدايـة مـن موقـف المنصورة حتى التقاطع من شارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق.

كما تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام ، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تحرير 11923عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، وتسجيل 68 عقد خلال شهر أبريل الجاري ، ليتم التأكيد على سرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

كما تم عرض موقف الإعلانات خلال شهر مارس الماضي وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 551 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 1013 اعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

تطرق الإجتماع إلى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال شهر مارس الماضي تم رصد 749 متغير منهم 599 متغير ولاية المحافظة وتم الرد على 525 متغير ليتم التأكيد علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وانتهي الاجتماع باستعراض موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 م ، تبلغ 774مليون و 721 ألف جنيه وذلك بعد إضافة مبلغ 78 مليون جنية مكافأة حوافز الاستثمار وجاءت نسبة التنفيذ الكلية 73 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 64% والكهرباء 100 %، وتحسين البيئة 85 % ، وتدعيم الوحدات المحلية 51 % ، الأمن والإطفاء والمرور 94 % " وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.