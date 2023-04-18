وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان تطوير مركزي شباب أريمون والخادمية

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير بكل من مركز شباب أريمون ومركز شباب الخادمية.

بدأت الجولة بافتتاح مقر مركز شباب أريمون، وتفقد بعض الأنشطة المقامة بالمركز ومنها رياضات "الكاراتيه، تنس الطاولة، كونغ فو، صالة الجيم"، أعقبها افتتاح تطوير الملعب السباعى بمركز شباب الخادمية وسط تواجد أعضاء المركز من النشء والشباب.

أكد وزير الشباب على تميز مستوى مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، وتنوع الأنشطة والبرامج التى يتم تنفيذها بداخلها، والحرص على تطويرها بشكل دائم بما يتناسب واحتياجات الشباب والأعضاء، مشيراً إلى المتابعة الدورية من قبل المعنيين بالوزارة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لجميع مراكز شباب المحافظة للتأكد من القيام بأدوراها على أكمل وجه.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى الاهتمام كذلك بتطوير إدارة مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات بجانب تطوير البنية التحتية بها، وذلك فى ضوء تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة بجعل مراكز الشباب مراكز خدمات متكاملة تخدم المجتمعات المحيطة بها.

رافق الوزير خلال الجولة مجموعة من النواب وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي.