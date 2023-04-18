تحرير 8 محاضر تموينية ومصادرة نصف طن سماد مجهول المصدر بمطاي

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز، القيام بحملات تموينيه اليوم الثلاثاء على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والجزارين ومحطات المواد البترولية بالمركز والقرى لضبط الأسعار ومتابعه توفير المواد الغذائية للمواطنين في شهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير الإدارة ومباحث تموين شمال والدكتور وليد ريدي بالطب البيطري بمطاي.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس المركز أن حملة اليوم استهدفت بندر مطاي وقري مطاى التابعة للمركز وأسفرت عن تحرير ٨محاضر تموينية متنوعة(٣ محضر ذبح خارج السلخانة و١ محضر نظافة و ١ محضر شهاده صحيه و٣ محضر خبز ناقص الوزن)كما تم ضبط ٥٠٠ كيلو سماد مجهولة المصدر.



وتم تحريز المضبوطات وإبلاغ النيابة بالمحاضر لتتولي التحقيق، وذكر المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد محمود نائب المحافظ بمتابعة الحالة التموينية، وتحقيق شكاوي المواطنين.

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