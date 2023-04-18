داليا عبد الرحيم تكشف لـ"إكسترا نيوز" تفاصيل اتفاق الهدنة في السودان.. وتؤكد حرص الدولة المصرية على تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا لشعب السودان| شاهد

الثلاثاء 18/أبريل/2023 - 06:09 م

كشفت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز" عن تفاصيل الهدنة بين طرفي الصراع داخل السودان.

وأشارت داليا عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على إقرار الهدنة بدءا من السادسة مساء.

وقالت رئيس تحرير "البوابة نيوز"، إن الدولة المصرية تحركت فور وقوع الأزمة في السودان، وبدأت تتواصل مع كافة الأطراف بالتعاون مع دول جنوب السودان والسعودية والأمم المتحدة.

وأضافت رئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سلفاكير مَيارديت، يكشف حرص الدولة المصرية على تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.

كما أكدت رئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن الجهود المصرية للوساطة بين أطراف الصراع في السودان ستظل مستمرة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية عبر الدعوة إلى اجتماع عاجل ب"الجامعة العربية" لبحث الوضع في السودان.

وشددت داليا عبدالرحيم، على موقف مصر الثابت حيال عدم التدخل في شئون الدول، كما أكدت أن القوات المصرية المتواجدة في السودان كانت بهدف التدريب.

وأكدت داليا عبدالرحيم، ثقتها في الإدارة المصرية للأزمة بالسودان خاصة وأن مصر دولة سلام، مشددة على أن الاتصالات المصرية لم تتوقف بهدف إنهاء الأزمة ووقف التصعيد.

وأضافت داليا عبد الرحيم، أنن الرئيس السيسي أعلنها صراحة أن الدعم المصري للدول يكون في إطار تعاون مشترك والتنمية والتعمير بعيدًا عن التدخلات في الشئون الداخلية، مشيرة إلى أن هناك أصوات داخل السودان تتعمد جر مصر للصراع العسكري ولكن مصر دائمًا ما تعلن عن وسطيتها في التعامل السياسي وأنها تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف السودانية للوقوف لحل سياسي مرضي لجميع الأطراف.

وأكدت داليا عبد الرحيم، يجب ألا ننسى جهود وزارة الخارجية والتي قامت بملحمة كبيرة خلال هذه الأزمة باتصالات كبيرة من وزير الخارجية سامح شكري بعدد كبير من الوزراء والدول الأفريقية والأوروبية للتهدئة في السودان، قائلًا: "لدينا قيادة حكيمة تدير الأزمة بشكل حكيم جدًا، والرئيس السيسي يدير الأزمة بشكل كبير من الحكمة واعتقد إننا لدينا ثقة كبيرة في الجيش المصري وقيادته لهذه الأزمة ونحن دعاة سلم ولسنا دعاة حرب ابدًا ولا نتدخل في شؤون الدول الداخلية واعتقد أن هذه الأزمة ستمر بسلام على جميع الدول، داعين للسلام في المنطقة بشكل كبير".