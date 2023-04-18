انقلاب تريلا واشتعال النيران بها أعلى الطريق الصحراوي في الجيزة

انقلبت تريلا أعلي الطريق الصحراوي أمام قرية أفق بنطاق محافظة الجيزة مما نتج عنه اشتعال النيران بها دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانقلاب سيارة تريلا واشتعال النيران بها أعلي الطريق الصحراوي أمام قرية أفق بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة تريلا اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث اشتعال النيران بالسيارة دون وقوع إصابات وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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