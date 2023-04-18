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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انقلاب تريلا واشتعال النيران بها أعلى الطريق الصحراوي في الجيزة

الحادث
الحادث
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انقلبت تريلا أعلي الطريق الصحراوي أمام قرية أفق بنطاق محافظة الجيزة مما نتج عنه اشتعال النيران بها دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانقلاب سيارة تريلا واشتعال النيران بها أعلي الطريق الصحراوي أمام قرية أفق بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة تريلا اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث اشتعال النيران بالسيارة دون وقوع إصابات وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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انقلاب تريلا اشتعال النيران بها الطريق الصحراوي الجيزة