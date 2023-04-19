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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يهنئ وزير الداخلية بعيد الفطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأرسل قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة، هذا نصها:
السيد اللواء محمود توفيق
وزير الداخلية

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أعمق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن ينعم الله عليكم بموفور الصحة ويعضد جهودكم لحفظ استقرار وأمن وطننا الغالي مصر.

البابا تواضروس الثاني 
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

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