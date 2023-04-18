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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس العراقي يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون لمواجهة الأوضاع الاقتصادية

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم /الثلاثاء/، أهمية توسيع آفاق التعاون؛ لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات البيئية، التي يعد العراق أكثر البلدان تأثرًا بها.

وأوضح الرئيس العراقي- خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي- علاقات الصداقة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويساعد في تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، معربًا عن تقديره لاستمرار الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

من جانبها.. جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد