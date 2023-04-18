قررت نيابة الحسينية صباح اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها غرقا في مياه ترعة الحسينية بالقرب من مجلس المدينة بعدما سقطت هي وشقيقتها في المياه.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سقوط فتاتين شقيقتين في مياه ترعة الحسينية بالقرب من مجلس المدينة.

وتبين من التحريات الأولية، سقوط فتاتين شقيقتين في مياه الترعة أثناء وجوهما خارج المنزل هربا من بطش والدهما الذي اعتاد ضربهما وخرجت إحدى الفتاتين على قيد الحياة واستمرت جهود البحث شقيقتها من قبل قوات الإنقاذ النهري حتى تم انتشال جثتها.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في بالمستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.