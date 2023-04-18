بوتين يتفقد مقر قوات "دنيبر" على محور خيرسون ويستمع إلى تقارير القادة العسكريين

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفقد مقر قوات "دنيبر" على محور خيرسون، واستمع إلى تقارير قادة القوات المحمولة جوا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وطلب الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع العسكريين في مقر "دنيبر"، إبداء رأيهم بشأن الوضع في اتجاهات خيرسون وزابوروجيه، وتبادل المعلومات حول تطورات الوضع في هذه المنطقة.

وقال بوتين في مستهل الاجتماع: "لا أريد أن أصرف تركيزكم عن واجباتكم المباشرة المتعلقة بقيادة القوات، لذلك نحن نعمل هنا بطريقة عملية، لفترة وجيزة، ولكن بشكل دقيق".

وأضاف: "أطلب منكم أن تبدأوا تقريركم حول الوضع في اتجاه خيرسون، ثم في زابوروجيه، وبعد ذلك أطلب من ميخائيل يوريفيتش (تبلينسكي) التعبير عن آرائه".

وأشار إلى أن "قائد القوات المحمولة جوا تبلينسكي، كان في الخطوط الأمامية لفترة طويلة، وأعد تقريرا مفصلا للغاية، وقد ثمن عاليا وزير الدفاع ورئاسة الأركان ذلك".