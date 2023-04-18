بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة الـ27 من رمضان

اقترب شهر رمضان على الانقضاء ودائما ما نبحث عن الأدعية التي نناجي فيها الله سبحانه وتعالى ونسأله رضاه عنا وعفوه في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، وفى الليلة السابعة والعشرين من رمضان وكذلك دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر القرآن، تلك من الأدعية التي يحرص عليها الكثيرون في هذا الوقت الطيب من الشهر الكريم، ففيه أوقات يستجاب فيه الدعاء منها الثلث الأخير من الليل وعند الإفطار، حيثما ورد في السنة النبوية أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد، اللهم نثنى عليك سبحانك عن ما يشركون ونصلى ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وسلم وبارك، بسم الله الرحمن الرحيم ( وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ (2) وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ (3) إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ (4) عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ (5) ذُو مِرَّةٖ فَٱسۡتَوَىٰ (6) وَهُوَ بِٱلۡأُفُقِ ٱلۡأَعۡلَىٰ (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (8) فَكَانَ قَابَ قَوۡسَيۡنِ أَوۡ أَدۡنَىٰ (9) فَأَوۡحَىٰٓ إِلَىٰ عَبۡدِهِۦ مَآ أَوۡحَىٰ (10) مَا كَذَبَ ٱلۡفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ (11) أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ (12) وَلَقَدۡ رَءَاهُ نَزۡلَةً أُخۡرَىٰ (13)) صدق الله العظيم،اللهم نحمدك ونستغفرك ونتوب اليك ونصلى على خير الخلق سيدنا محمد رسول الله المبعوث بالقرآن العظيم، اللهم اقبل منا دعائنا واعتق رقابنا من النار، اللهم انصرناعلى كل معتدى آثم كاره لمصر والمصريين يارب،اللهم اقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا وتقربنا اليك بالفروض والنوافل يارب العالمين، اللهم اشفى مرضانا وارحم شهدائنا وموتانا وقنا عذاب النار يا رحيم بعبادك، اللهم اننا نؤمن بقرأنك وكلامك وكتبك ورسلك وانبياءك ونعوذبك من أن نكذب بوحيك المنزل على الأنبياء والرسل، بسم الله الرحمن الرحيم (30) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ بِٱلۡحُسۡنَى (31) ٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَـٰٓئِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلۡمَغۡفِرَةِۚ هُوَ أَعۡلَمُ بِكُمۡ إِذۡ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَإِذۡ أَنتُمۡ أَجِنَّةٞ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡۖ فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ (32) أَفَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ (33))صدق الله العظيم،اللهم اننا نصلى ونسلم ونبارك على سيدنا محمد نبيك الهادى الأمين، اللهم انك مالك الملك لك ما فى السماوات وما فى الارض فاعطنا ولا تحرمنا،اللهم انك تجزى من أساء بمثل ما عملوا ويثيب الاخيار بالحسنى بمثل اعمالهم الصالحة،اللهم اجعلنا نعمل صالحا ولا تتركنا طرفة عين لوسوسة ابليس،اللهم اجعلنا نجتنب الآثام والكبائر والفواحش وصغائرها،اللهم انك واسع المغفرة وتعلم ماخفى فى قلوبنا من خير وشر،اللهم اهدنا لفعل الخير ونعوذ بك من شرور انفسنا،اللهم ارزقنا تقاتك ومخافتك فى السر والعلن،اللهم بلغنا ليلة القدر واهدنا لطاعتك ورضاك عنا، اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم ارحم والدينا واغفر لهم واسكنهم الفردوس الأعلى يا رب المشرق والمغرب يا رحمن يارحيم إرحمنا،اللهم وسع ارزاقنا، اللهم نور عقولنا وقلوبنا ونفسنا بمعرفتك الحاقة الكاملة بحق لا إله إلا الله والإيمان الخالص الصادق بك لوجهك الكريم،اللهم رد كل غائب لأهله وانصرنا على القوم الكافرين وأصلح لنا احوالنا ببركة حلالك يارب،اللهم غفرانك يا غفار وسترك يا ستار العيوب والعورات، اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فاعفو عنا،اللهم إحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والازهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات الدولة وحدودها ومياهها وأرضها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والارهابيين والفساد والمفسدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.