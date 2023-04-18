الجيش السوداني يطالب قوات الدعم السريع تسليم أنفسهم

ناشد المتحدث الرسمي باسم الجيش السودني، نبيل عبدالله، قوات الدعم السريع تسليم أنفسهم، وانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة السودنية وأن يكونوا جزء من المنظومة الأمنية.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، عب وسائل إعلام سودنية، قوات الدعم السريع الي عدم الانخراط وراء المؤمرات، لافتا إلى أنه ليس للبلاد اي مصلحة بأن يرفع أبناء السودان السلاح في وجه بعضهم البعض.

وتتواصل منذ 3 أيام الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالبلاد.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)..